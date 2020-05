Lena Situations : sa réponse cash aux hommes qui jugent la poitrine des femmes devient un challenge

Si Lena Mahfouf aka Léna Situations a reçu de nombreux encouragements après s'être engagée à aider le personnel soignant durant la crise sanitaire du coronavirus, elle est aujourd'hui la cible de critiques... sur son physique. Heureuse de pouvoir porter une robe d'été, la youtubeuse a pourtant reçu quelques messages moqueurs au sujet de sa poitrine, jugée par certains trop petite. De quoi l'exaspérer. Après avoir partagé une compilation des messages (et pas les plus vulgaires) qu'elle a pu recevoir sur Twitter, la petite amie de Seb La Frite a poussé un coup de gueule en story Instagram. "Aujourd'hui je le prends avec tellement de recul et beaucoup d'humour et beaucoup de 'jemenbatslescouillisme' déjà parce que j'ai grandi, j'ai 22 ans. Je peux vous dire que quand j'étais plus jeune c'était pas du tout le même état d'esprit."

"Portez ce que vous voulez"

Des critiques qu'elle entend malheureusement depuis plusieurs années déjà : "Ce n'est pas forcément des choses que tu vas voir parce que tu t'affiches sur les réseaux sociaux. C'est un problème que j'avais déjà avant d'être youtubeuse. Les gens pensaient que c'était ok de me dire ce qu'ils pensaient de mon corps alors que je ne demande rien à personne. La petite poitrine, c'était super dur à assumer quand j'étais plus jeune. La morale dans tout ça, c'est 'faites ce que vous voulez, portez ce que vous voulez'". D'autant qu'elle s'était déjà exprimée sur ce sujet dans une vidéo Youtube il y a 3 ans : "on a évolué sur les Kinder mais pas sur les mentalités", dénonce-t-elle sous le signe de l'humour.