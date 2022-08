Léna Situations : "Même pas la force de prendre une douche", ses confidences sans filtre sur le harcèlement

"Je me suis pris une patate le jour où la haine que je connaissais qui n'était que sur Internet, tout ça est devenu très réel. Ça a pris 100% de mon énergie, ça a dépassé le monde virtuel, pour aller devant chez ma mère pour appuyer sur l'interphone pour la harceler encore et encore, de l'appeler au téléphone tellement de fois jusqu'au moment où elle coupe sa ligne parce que c'était trop. Dès qu'elle décrochait, on lui disait 'Votre fille c'est une grosse p*te !'" se souvient-elle. Seb la Frite a aussi été impliqué. "On lui disait : 'Largue ta meuf, c'est une p**e, elle te respecte pas, elle ne t'aime pas'" explique l'influenceuse. Et d'ajouter : "On a retrouvé le téléphone de ma grand-mère qui habite en Algérie pour l'appeler et lui dire que sa petite fille était une grosse sal*pe."

Les conséquences du harcèlement

Au fil des semaines, les insultes et les menaces ont été tellement difficiles à vivre que Léna Situations s'est complètement refermée sur elle-même. "Au bout d'un moment, tu encaisses, tu encaisses et à un moment, je n'avais plus de place pour encaisser et j'ai tout rejeté. C'est là que c'est en partie en cou*lles pour moi. C'était impossible de faire quoi que ce soit. (...) J'ai passé des journées entières coincée au lit, même pas la force de prendre une douche. (...) Je n'avais plus confiance en moi, plus confiance en mes idées." explique Léna, qui ajoute : "Tu as peur qu'on vienne te tuer dans la rue." Suite à ça, elle a décidé de partir vivre aux Etats-Unis pour faire un break.

Aujourd'hui, Léna Situations ne veut plus vivre cachée à cause des haters. "J'invite les autres qui se permettent de critiquer ma mif', les harceler, harceler mon audience (...), je vous invite tous à aller vous faire f*utre ! (...) C'est hors de question que ça continue, ça m'a vraiment trop brisée, trop minée" conclut-elle.