Lea Michele violemment attaquée après la disparition de Naya Rivera, elle supprime son Twitter

Voilà déjà 5 jours que Naya Rivera a disparu. L'interprète de Santana Lopez dans Glee a disparu le 8 juillet dernier alors qu'elle avait loué un bateau sur le lac Piru (Californie) avec son fils de 4 ans. Malgré les recherches menées par les équipes de police et son père, l'actrice reste introuvable et les chances de retrouver son corps s'amenuisent. Si de nombreuses stars de la série ont réagi, à l'instar de Heather Morris (Brittany), d'autres ont préféré rester silencieuses... ce qui a été mal vu. C'est le cas de Amber Riley (Mercedes), ou encore Kevin McHale (Artie), qui ont poussé un coup de gueule face aux critiques.

Lea Michele violemment attaquée depuis la disparition de Naya Rivera

De nombreux fans de l'actrice se sont également violemment attaqués à Lea Michele pour son silence. En cause : l'interprète de Rachel Berry était connue pour ne pas s'entendre avec Naya Rivera sur le tournage de la série. "Il faut que tu montres que tu te préoccupes de Naya, même si tu ne l'aimais pas. Vous avez travaillé ensemble pendant longtemps !", peut-on lire, ou encore "Pas un seul petit mot, tu es vraiment odieuse". Pourtant, la relation entre les deux jeunes femmes semblait s'être améliorée puisque, en avril, dernier, Naya Rivera félicitait son ex-collègue pour sa grossesse : "Aww bravo! J'adore ça. Tu vas être une super maman."

L'actrice de Glee supprime son compte Twitter

D'autres internautes encore vont plus loin et l'accusent carrément d'être à l'origine de sa disparition : "Tu l'as tuée pour être honnête", "Tu dois être contente que Naya ait disparu...". On peut même lire "Prenez Lea Michele et rendez-nous Naya Rivera !". Des critiques cruelles qui s'ajoutent aux accusations de racisme dont elle est victime depuis plusieurs semaines, et qui ont fait déborder le vase. En réaction, celle qui est actuellement enceinte de son premier enfant a décidé de supprimer son compte Twitter.