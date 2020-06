Lea Michele (Glee) accusée de racisme et d'être une diva : Matthew Morrison réagit

Lea Michele n'était apparemment pas la meilleure des partenaires sur le tournage de Glee. Elle se retrouve dans la tourmente depuis que Samantha Ware et Dabier Snell l'ont accusée d'avoir eu un comportement raciste à l'époque. Des accusations auxquelles l'actrice a réagi sur Instagram : "je m'excuse pour mon comportement et pour toute la douleur que j'ai causé. Nous pouvons tous grandir et changer." Malheureusement, les excuses de Lea Michele n'ont pas vraiment calmé les choses puisque d'autres de ses anciennes co-stars dans Glee ont cette fois-ci balancé sur son attitude de diva.

Matthew Morrison réagit aux accusations sur Lea Michele

Et alors que certains internautes sont choqués par ces confidences, Matthew Morrison, lui, n'y croit pas vraiment : il est plutôt du genre à défendre Lea Michele. C'est dans une interview accordée à FUBAR Radio's Access All Areas Show que l'ex-interprète de Will Schuester a réagi à la polémique : "je pense honnêtement que tout ça n'est qu'une distraction. Il y a des problèmes plus importants en ce moment. Vous voulez être une bonne personne agréable à fréquenter, c'est tout ce que je dirai à ce sujet."

Matthew Morrison est resté assez flou dans son discours, contrairement à des membres de l'équipe de l'époque qui ont balancé sur le comportement hautain de Lea Michele sur le tournage : "Lea passait et ignorait les figurants." L'une des figurantes n'a d'ailleurs pas un très bon souvenir de l'ex-interprète de Rachel Berry sur le tournage de Glee : "pendant une prise, elle s'est approchée de moi et a lâché ce gros rot devant mon visage en passant devant moi. Elle ne s'est pas excusée", a-t-elle avoué à Us Weekly. Charmant...