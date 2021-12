Le Voyage d'Arlo : voilà 10 autres Disney méconnus

Ce 24 décembre 2021, Le Voyage d'Arlo (The Good Dinosaur) est diffusé à partir de 21h05 sur M6.

Si on connaît tous les classiques Disney et Disney Pixar, comme Blanche-Neige et les sept nains, Cendrillon, La Belle au bois dormant, La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Pocahontas, Mulan, La Reine des Neiges, La Belle et le Clochard, Les Aristochats, Peter Pan, Bambi, Dumbo, Rox et Roucky, Tarzan, Le Roi Lion, Le livre de la jungle, Toy Story, Le Monde de Nemo, Lilo et Stitch, Ratatouille, Là-haut, Raiponce, Cars, ou encore Vice Versa, certains films d'animation Disney sont moins connus. Après un quiz Disney ou pas Disney, voilà 10 films d'animation Disney qui sont moins connus.

1. Le Crapaud et le Maître d'école

Le Crapaud et le Maître d'école (The Adventures Of Ichabod And Mr Toad) est sorti en 1949. Le film d'animation est inspiré de la nouvelle Le maître d'école de Washington Irving pour Ichabod et le roman Le crapaud de Kenneth Grahame pour Mr Toad. Deux personnages fantastiques réunis en un seul dessin-animé.