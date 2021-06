Le Tamagotchi de retour pour ses 25 ans : voici la montre connectée qui réagit à la voix

Retour dans les nineties avec le Tamagotchi qui fête ses 25 ans

Le revival des années 1990 est partout depuis ces dernières années. Le retour des chaussures Buffalo, la collection très 90's de Will Smith en mode Le Prince de Bel-Air, le come-back de la marque Champion qui est encore plus hype que dans les années 1990, les retrouvailles des acteurs de Friends, les reboot de Charmed et d'autres séries cultes des nineties... La tendance est clairement à ces années où les Spice Girls passaient à la radio, les couleurs vives des fringues pouvaient rendre épileptique et Dawson était le puceau préféré des jeunes. Et la folie autour des années pleines de nostalgie continue avec le Tamagotchi, qui fête ses 25 ans !

Pour celles et ceux qui n'étaient pas né(e)s dans les années 1990, le Tamagotchi c'était quoi ? C'était l'animal de compagnie parfait quand tes parents voulaient pas te prendre d'animal, parce qu'il était virtuel. En forme d'oeuf, le jouet créé par le fabriquant japonais Bandai, était dans toutes les mains des gosses et des ados. Le but du jeu était de garder ton Tamagotchi en vie le plus longtemps possible (enfin à part pour les psychopathes qui voulaient voir en combien de temps il pouvait crever). Il fallait donc nourrir, laver et soigner ton animal fictif, au risque de le voir s'éteindre.

La montre connectée Tamagotchi réagira au son de votre voix

Le Tamagotchi est donc de retour oui, mais sous forme de montre connectée. Si vous êtes nostalgique, vous pourrez donc acheter la smartwatch, baptisée Tamagotchi Smart, en toute tranquillité. Vous pourrez y jouer entre deux réunions en visio si vous avez encore du télétravail ou encore dans le métro sans vous faire juger puisque a ressemble à une montre connectée.

D'autant plus que la Tamagotchi Smart a de quoi vous faire rêver : l'animal virtuel réagira au son de votre voix. Bon, Bandai a précisé que c'était un micro et non une reconnaissance vocale, mais le Tamagotchi se réveillera quand même si vous lui parlez et ça, c'est une belle avancée. Et ce n'est pas tout, comme pour un chien, un chat ou un lapin, vous allez pouvoir le caresser via l'écran tactile. Sans oublier les nouveaux personnages et objets que vous pourrez directement shopper sur la smartwatch. Bref, cette nouvelle version promet des heures de jeu aux fans de Tamagotchi !

Mauvaise nouvelle en revanche : le Tamagotchi Smart sera vendu qu'à partir de novembre prochain au Japon, mais rien n'est indiqué en ce qui concerne la France ou même l'Europe. Côté prix, il faudra prévoir l'équivalent d'une soixantaine d'euros.