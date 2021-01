Le parc Astérix ferme son delphinarium : avenir des dauphins, maltraitance... Le directeur réagit

Le parc Astérix ferme son delphinarium : il n'y aura plus ni dauphins, ni otaries

Créé en avril 1989, il y a plus de 30 ans, le delphinarium du parc Astérix va fermer ses portes. Nicolas Kremer, directeur du parc d'attractions situé à Plailly, dans l'Oise, a en effet révélé au Parisien qu'il n'y aura plus aucun spectacle avec des dauphins ou des otaries au théâtre de Poséidon lors de la réouverture prévue pour le moment le 3 avril 2021. Nicolas Kremer a avoué voir avec "émotion", le départ de "ces animaux auquel nous sommes attachés. Je regretterai le spectacle car il était magnifique".

La fermeture du delphinarium, "nous y réfléchissons depuis plusieurs années. Je dirais même que la décision est prise depuis 3 ans" parce que "le Parc Astérix est avant tout un parc d'attractions, pas un parc animalier. Nous souhaitons nous recentrer sur ce qui est notre activité principale". "Mais cela demande du temps de trouver la bonne solution pour le bien-être des animaux" a précisé le directeur du parc Astérix, "dire il faut arrêter les delphinariums sans apporter aucune solution alternative, c'est facile et cela ne peut rester qu'un voeu pieux...".

Que vont devenir les dauphins et les otaries, les employés du delphinarium et le théâtre de Poséidon ?

Mais que vont devenir les dauphins et les otaries du parc Astérix ? Où seront-ils envoyés ? "Ils vont rejoindre d'autres delphinariums en Europe" a expliqué Nicolas Kremer, qui pense que c'est la "meilleure" solution "pour leur assurer de bonnes conditions de vie. La réintroduction en milieu naturel est impossible pour ces animaux élevés en captivité". Le transfert des animaux se fera "dans les 2 mois à venir".

Quant à "une dizaine de personnes" qui étaient employées au delphinarium du parc Astérix, "certaines vont être reclassées en interne" et "d'autres ont des projets personnels et nous les accompagnons dans leur formation" a indiqué le directeur. Et pour le théâtre de Poséidon ? "Nous allons le conserver et y proposer un nouveau spectacle aquatique" a-t-il répondu, mais sans animaux marins donc.

Nicolas Kremer est aussi revenu sur les accusations de maltraitance animale liée à la captivité. "C'est un vrai traumatisme pour toute l'équipe, soigneurs, scientifiques, et tous les employés du parc, d'entendre ça. En fait, les associations considèrent que la captivité est une maltraitance... Mais je peux vous dire que nous avons toujours veillé au bien-être de nos animaux" a-t-il assuré.

Le combat contre la maltraitance animale va continuer à l'Assemblée nationale

La décision du parc Astérix de fermer son delphinarium arrive juste avant le débat sur la cruauté animale. Ce mardi 26 janvier 2021, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, évoquera la proposition de loi sur la maltraitance animale à l'Assemblée nationale. En 2017 déjà, Ségolène Royal qui était ministre de l'Ecologie, avait interdit la reproduction des dauphins en captivité via un arrêté.

Pour rappel, d'autres delphinariums sont encore ouverts en France comme Marineland à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, et Planète sauvage à Port-Saint-Père, en Loire-Atlantique.