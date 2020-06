Le défi du champion : un footballeur passe le bac dans cette comédie feel good

Le foot est le sport le plus populaire au monde, mais il n'a encore jamais eu le droit à un vrai bon film le concernant (et ne venez surtout pas nous parler de Goal !). Cette malédiction va-t-elle enfin être brisée grâce au réalisateur Leonardo D'Agostini et son long-métrage Le défi du champion (Il Campione en VO) ? Ce n'est pas impossible.

Un footballeur passe le bac

Comme on peut le découvrir dans la bande-annonce, cette comédie italienne portée par Stefano Accorsi et Andrea Carpenzano s'intéressera à cet univers particulier sous un angle différent. Ainsi, on y suivra les aventures de Christian, une nouvelle pépite de l'AS Roma - club de Serie A, qui est aussi talentueux sur le terrain que rebelle en dehors.

Pour réussir à le canaliser et lui faire prendre conscience de sa chance, son président va alors avoir une drôle d'idée : l'obliger à reprendre ses études et passer son bac. Pour ça, il va se voir attacher les services d'un professeur particulier qui ne connait rien au foot et qui tentera de lui offrir de belles leçons de vie qui pourraient lui être utiles jusque dans son jeu.

Une comédie feel good

On peut le découvrir dans la bande-annonce, Le défi du champion aura tout de la comédie feel good avec ses moments d'émotion et son humour efficace. Et si le foot devrait rester en arrière-plan pour voir l'histoire se concentrer pleinement sur le passionnant duo professeur/élève, Leonardo D'Agostini devrait tout de même nous offrir quelques parallèles bien sentis et certaines scènes croustillantes dans les coulisses de ce sport pas comme les autres.

Le défi du champion sortira le 5 août au cinéma.