Drake positive dans son nouveau clip Laugh Now Cry Later

Drake joue la carte de l'autodérision

Dans la nuit de ce jeudi 13 août 2020 à ce vendredi 14 août 2020, Drake a dévoilé son nouveau clip Laugh Now Cry Later. Un son en featuring avec Lil Durk, qui fait partie de son sixième album "Certified Lover Boy" (qui devrait sortir durant cette année 2020). Le clip vidéo, lui, est déjà en tendance sur YouTube. Et il est très drôle ! Le rappeur y a mis beaucoup d'humour et d'autodérision.

D'un côté, Drake se montre ainsi en train de profiter d'une superbe voiture de luxe, de boxer sous l'eau, de rire avec ses potes, de kiffer sa life... Mais Drizzy se montre aussi faisant face à des échecs, comme par exemple quand il perd lamentablement en jouant au basket et au football américain. Au point de pleurer à chaudes larmes et de demander un mouchoir. Bref, l'artiste rappelle que pour lui comme pour tout le monde, la vie est faite de hauts et de bas.

Et en répétant "baby" tout au long de Laugh Now Cry Later, Drake a même lancé un meme mondial. Déjà, en avril 2020, son clip Toosie Slide était à l'origine d'un challenge sur TikTok. Tout comme son clip In My Feelings qui avait aussi créé un challenge sur les réseaux en 2018. Preuve que dès qu'il sort un clip, les réseaux sociaux s'emballent !

Des guests dans le clip

Quant au clip vidéo Laugh Now Cry Later en lui-même, vous avez aussi pu remarquer de nombreux guests comme la star de la NBA Kevin Durant et les footballeurs américains Odell Beckham Jr. et Marshawn Lynch.

Un clip réalisé par Dave Meyers, réalisateur du remake The Hitcher mais surtout de plus de 200 clips. Il a notamment dirigé Justin Bieber, Ariana Grande, Shawn Mendes, Ed Sheeran, Travis Scott, Jay Z, Katy Perry, Britney Spears ou encore Jennifer Lopez.

A noter aussi que la vidéo a été tournée au siège mondial de Nike, dans l'Oregon. Un petit clin d'oeil à l'une des marques favorites de Drake, grand sneakers addict à la collection incroyable.