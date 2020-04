Drake : le clip de "Toosie Slide" à l'origine d'un challenge sur TikTok

Drake fait de nouveau le buzz ! Après When to Say When, Chicago Freestyle et War, le rappeur canadien vient de dévoiler un nouvel extrait de son prochain album dont la sortie a été confirmée pour l'année 2020 : Toosie Slide. Dévoilé ce jeudi 2 avril 2020, le clip rencontre un véritable succès : en moins de 4 heures, il a dépassé le million de vues sur Youtube !

Drake dévoile le clip de Toosie Slide, qui inspire un nouveau challenge

Dans celui-ci, l'ex de Rihanna rend hommage à Kobe Bryant, mort dans un crash d'hélicoptère en janvier dernier. Et pour cause, on peut apercevoir les maillots #8 et #24 du basketteur. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle le clip fait parler de lui : il a inspiré les utilisateurs de TikTok, qui en ont fait un nouveau challenge. Ceux-ci s'amusent à imiter les pas de danse que le rappeur canadien esquisse dans le clip... et se débrouillent plutôt bien, comme on peut le voir ci-dessous !