Lakhdar Rahim : fini la télé-réalité, le demi-frère de Jazz vit sa meilleure vie en tant que livreur Chronopost

Si certains candidats de télé-réalité enchaînent les apparitions à l'écran depuis des années (et des années), d'autres ont décidé de tourner la page et de s'éloigner des écrans. C'est par exemple le cas de certains candidats des Ch'tis comme Christopher, dont nous vous avions donné des nouvelles à l'occasion des 10 ans du programme. Toujours actif sur les réseaux, Lakhdar Rahim a lui aussi décidé de ne plus apparaître devant les caméras et c'est radical.

Lakhdar Rahim de la télé... à la livraison

Souvenez-vous, c'est en 2016 que Lakhdar faisait ses débuts à la télé dans Garde à vous sur M6, avec Florian Roche et Adrien Laurent. Après la diffusion, on apprenait qu'il était en fait le demi-frère de Jazz. Par la suite, Lakhdar avait participé à La villa des coeurs brisés 2 où il s'était mis en couple avec Naëlle. En plein scandale à cause de rumeurs d'escroqueries, il aurait été exclu du tournage des Vacances des Anges 2 puis évincé du casting de La villa des coeurs brisés 3. Depuis ? C'est le calme plat côté télé.

Loin des tournages, Lakhdar a donc repris une vie presque normale (la popularité en plus puisqu'il compte plus de 200 000 abonnés sur Insta). Et sa reconversion pourrait vous étonner : l'ex-candidat de télé-réalité est devenu livreur pour Chronopost. Un job loin des paillettes du showbiz mais qu'il assume totalement. Il s'est d'ailleurs amusé de la réaction des gens sur son compte TikTok. "Où est le problème ?" a-t-il commenté sur une vidéo où il avait écrit : "Eux : 'Regardez-le, avant il était à la télé, maintenant il est livreur'".