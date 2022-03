Laëtitia Provenchère (Familles nombreuses) prête à retrouver l'amour ? Sa condition très émouvante

Nouvelle venue au casting de Familles nombreuses : la vie en XXL (TF1), la tribu Provenchère a rapidement ému les téléspectateurs vis-à-vis de son histoire. A l'été 2020, alors qu'elle était enceinte de ses triplées (Lyna, Noëlya et Emmy), Laëtitia - déjà maman d'un petit Nolann, a malheureusement été confrontée au décès de son mari Guillaume à la suite d'un accident du travail.

Laëtitia Provenchère prête à retrouver l'amour ?

Un bouleversement pour la jeune mère de famille, qui tente aujourd'hui de se reconstruire à son rythme. Alors que son fils de trois ans lui parle régulièrement de son papa, Laëtitia Provenchère a profité d'une interview accordée à Télé 2 Semaines pour annoncer qu'elle pourrait bientôt ouvrir la porte à une nouvelle aventure. Pour l'heure, elle n'arrive pas encore à se projeter, "Je ne peux pas dire que je me sens prête ou pas prête", mais la future influenceuse n'est pas fermée à l'idée d'avancer, "Ça dépend des rencontres que l'on peut faire".

Elle l'a en effet précisé, "Je crois en l'amour et la vie, je n'ai que 36 ans". De fait, bien qu'elle soit incapable de voir au-delà de ses quatre enfants pour l'instant, elle a tout de même l'espoir de retrouver quelqu'un dans le futur, "Un jour, ça arrivera peut-être, je ne me dis pas que je ne referai jamais ma vie, au contraire. (...) Bien sûr que c'est quelque chose qui n'est pas fermé pour moi". Une résilience importante et inspirante.

Malgré tout, Laëtitia Provenchère ne l'a pas caché, elle a conscience qu'une nouvelle histoire pourrait mettre du temps à naître. En cause ? Son prochain prétendant devra nécessairement accepter la place qui lui sera réservée, "Il faut trouver quelqu'un qui accepte ma situation mais aussi mon mari". Elle l'a rappelé, son défunt mari restera "l'homme de [sa] vie, ça c'est clair. (...) Il sera toujours dans [son] coeur et en [eux]". Aussi, elle conçoit que cette situation pourrait ne pas évidente à vivre et accepter pour tout le monde.