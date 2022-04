Laëtitia Provenchère (Familles nombreuses) prête à refaire sa vie après le décès de son mari ? "Il faut accepter de vivre"...

En plus du retour de Camille Santoro, les téléspectateurs ont pu découvrir de nouvelles tribus dans Familles nombreuses la vie en XXL. Parmi elles, on retrouve Laëtitia Provenchère et ses quatre enfants. La jeune maman s'est retrouvée veuve suite à un tragique accident du travail qui a touché son mari, Guillaume. Elle était alors enceinte de 2 mois des triplées Emmy, Lyna et Noëlya.

"Alors que j'étais enceinte de 2 mois des triplées, j'ai subitement perdu mon mari. Guillaume était vraiment le mari idéal, un vrai papa poule. Mais en août 2020, il a été victime d'un accident du travail et il est décédé 2 jours plus tard. À ce moment-là, la vraie question était comment gérer ma peine et comment annoncer à un petit garçon de 2 ans, qu'il ne reverra plus son papa ? Heureusement, je n'étais pas seule pour surmonter cette épreuve, ma famille et ma belle-famille étaient très présentes. Ma mère est venue vivre avec moi pour m'épauler. Aujourd'hui je suis fière d'être à la tête d'une famille nombreuse" avait-elle expliqué à Au Féminin.

"La vie est faite pour être partagée"

Lors d'un questions/réponses sur Instagram, celle qui se prépare à devenir influenceuse a répondu à un abonné qui lui demandait si elle pensait "un jour pouvoir refaire sa vie amoureuse". "Bien sûr que je le souhaite. La vie est faite pour être partagée. Aimer et être aimé...", a déclaré Laëtitia Provenchère, avant d'expliquer qu'elle n'était pas encore prête : "Je sais qu'il faudra du temps, trouver quelqu'un qui accepte ma situation et mes enfants. Je ne sais pas quand ça sera le 'bon' moment, cela sera toujours trop 'tôt', mais il faut accepter de vivre, de sourire et d'aimer. Sans jamais rien oublier".

Il y a quelques jours, lors d'une interview accordée à Télé 2 Semaines, la maman de 36 ans avait déjà annoncé qu'elle n'écartait pas l'idée de refaire sa vie. "Un jour, ça arrivera peut-être, je ne me dis pas que je ne referai jamais ma vie, au contraire. (...) Bien sûr que c'est quelque chose qui n'est pas fermé pour moi" a-t-elle déclaré. Mais l'heureux élu devra respecter une condition bien précise : "Il faut trouver quelqu'un qui accepte ma situation mais aussi mon mari", car son défunt mari restera "l'homme de [sa] vie, ça c'est clair. (...) Il sera toujours dans [son] coeur et en [eux]".