La Villa 7 : Charlotte et Flo officialisent leur rupture, les raisons dévoilées : "On a été trop vite"

Tout semblait aller pour le mieux pour Charlotte et Flo, qui ont eu un vrai coup de coeur l'un pour l'autre dans La Villa des coeurs brisés 7 sur TFX. Après avoir officialisé leur couple à la fin du mois d'avril, ils sont récemment partis en vacances aux Seychelles en compagnie de Stéphanie Durant et Théo, parents d'un petit garçon, et Benjamin Samat et Maddy, qui attendent leur premier enfant. De quoi leur donner des envies de bébé à eux aussi ? Et bien pas du tout ! Comme on a pu le constater avec surprise, ils ne se sont quasiment pas affichés ensemble lors du séjour et la jeune femme est finalement rentrée en France alors que son chéri est resté à Dubaï. Une situation étonnante qui a rapidement inquiétée leurs fans. Après un long silence, c'est ce mercredi 11 mai 2022 que Charlotte a décidé de mettre les choses au clair dans sa story Instagram.

"Je pense qu'on a été un petit peu trop vite"

"C'est vrai qu'avec Flo on est en froid" a avoué la jolie blonde, avant d'ajouter : "Tout ne s'est pas passé comme prévu pendant ces vacances aux Seychelles. Flo et moi on a deux gros caractères. On est tous les deux impulsifs et le truc c'est que, pour vous expliquer, il y a des traits de caractère que lui n'accepte pas chez moi et moi également. Je pense aussi qu'on a été un petit peu trop vite. On a un petit peu brûlé les étapes. Ça m'a fait un gros changement dans ma vie. On a eu un coup de foudre au début, donc forcément on s'est dit qu'on pouvait aller très vite parce qu'on s'aime d'un amour qu'on ne connaît pas encore mais voilà, je pense que le temps nous a rattrapé. Ça a fait que les choses ne se sont pas passées comme prévu... Au-delà de ça, on s'adore, on le sait, mais (...) Si c'est pour se bouffer et être malheureux même en étant ensemble, c'est carrément dommage".

"Il faut se poser les bonnes questions"

"Donc là je suis rentrée, on a besoin de réfléchir à deux, de prendre du temps, de souffler. De retrouver un peu notre train de vie, chacun de son côté et de réfléchir sur notre relation, ce qu'on veut réellement, a ensuite poursuivi l'ex de Giovanni, qui est actuellement en flirt avec Cassandra. Est-ce qu'on est vraiment faits pour être ensemble ? (...) Il faut se poser les bonnes questions".

"C'est une question de caractère. Des traits de caractère qu'on n'accepte pas et c'est vraiment dommage, mais bon c'est la vie. Si ça s'arrange tant mieux, si ça ne s'arrange pas, c'est qu'on n'était pas faits pour être ensemble. Ce n'est même pas qu'on fait une pause en ce moment, on s'est réellement séparés pendant ces vacances de rêve (...) Je pense que c'est mieux comme ça" a-t-elle finalement conclu.

Flo confirme la rupture

Une confidence particulièrement triste, mais validée par Flo. Dans sa propre story, le jeune a également donné sa version. "Comme vous le savez je suis assez pudique sur le sujet, mais au vu de vos nombreuses questions sur Charlotte et moi, je me dois de vous dire que nous ne sommes plus ensemble. De nombreux désaccords ont fait que nous avons besoin de prendre du recul, réfléchir sur la situation et notre bien-être afin d'être réellement heureux. On verra ce que l'avenir nous réserve. Nous sommes restés en bons termes. Ensemble ou séparés, je lui souhaite d'être heureuse" a écrit l'ancien candidat des Marseillais à Dubaï.