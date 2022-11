La science a étudié l'effet de "dormir cinq minutes de plus" après le réveil. Verdict : le snooze est une mauvaise idée

Dormir plus est généralement bon, mais le sommeil est un processus biologique plus complexe qu'il n'y paraît (ce qui n'est pas surprenant si l'on considère que l'organe qui en est responsable est le cerveau). Le sommeil n'est pas un état dichotomique, nous ne sommes ni endormis ni éveillés, mais pendant notre repos nous passons par plusieurs phases.

Le problème des "cinq minutes de plus"

Dans notre cycle du sommeil, nous complétons une série de quatre phases. Une phase REM (mouvement rapide des yeux) et trois phases supplémentaires, chacune plus profondes. Les cycles peuvent varier tout au long de notre sommeil en durée et en intensité, et également différer d'une personne à l'autre.

La durée des cycles varie entre 70 et 120 minutes. Le premier cycle de la nuit, par exemple, est généralement plus court et plus profond. Le problème avec le report du réveil est que, bien que nous puissions nous rendormir, nous n'aurons pas le temps d'atteindre les phases les plus profondes du sommeil, et encore moins de terminer un cycle complet.

Symptôme plutôt que cause

Pour certains experts, le problème ne réside pas dans le fait de retarder l'alarme pour rester au lit un peu plus longtemps, mais dans les problèmes de sommeil que nous connaissons, qui nous empêchent de nous lever le matin ou de le faire plus difficilement.

"Pour beaucoup, [reporter l'alarme] peut signaler un problème important de sommeil. Un mauvais sommeil a été associé à un certain nombre de troubles de santé, notamment l'hypertension artérielle, des problèmes de mémoire et même le contrôle du poids", explique Steven Bender, professeur de chirurgie buccale et maxillo-faciale à la Texas A&M University

Le profil des "paresseux"

Une nouvelle étude, publiée dans la revue SLEEP, a approfondi un peu la question, dressant un profil des personnes ayant tendance à retarder leur réveil le matin. Grâce à des montres connectées , ils ont analysé les habitudes de sommeil de 450 participants, pour découvrir que plus de la moitié (57% d'entre eux) avaient tendance à se relâcher après la première alarme.

L'équipe de recherche a également constaté que parmi les participants, les femmes, les jeunes et les "oiseaux de nuit" étaient les plus susceptibles de retarder leur réveil. Cette habitude semblait également être corrélée à d'autres facteurs, tels que plus d'interruptions de sommeil et moins de pas quotidiens effectués. Fait intéressant, les "paresseux" ne dormaient pas moins, ne se sentaient pas plus somnolents ou n'étaient pas plus enclins à faire la sieste .

Les auteurs concluent que retarder le réveil est un comportement courant et qu'il est influencé par des caractéristiques démographiques et comportementales. Cependant, ils ont dû admettre qu'il y avait peu de conclusions à tirer quant aux effets de l'acte de retarder les alarmes sur la qualité de notre sommeil.

