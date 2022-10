La Belgique passe à la semaine de travail de quatre jours et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les travailleurs

Travailler moins de jours pour produire pareil. Selon ses défenseurs, la semaine de travail de quatre jours doit entraîner une réduction des heures travaillées sans diminution du salaire ni diminution de la productivité de l'entreprise. Ils soutiennent que la réduction du temps de travail rend les salariés moins fatigués, ce qui profite à leurs performances et les rend plus performants en moins de temps.

Travailler un jour de moins, mais le même nombre d'heures

Que ce soit vraiment le cas ou non, la vérité est qu'en aucun cas cela ne peut être considéré comme une semaine de travail de quatre jours si vous travaillez dix heures quotidiennement du lundi au jeudi pour prendre congé le vendredi. Une semaine de travail de quatre jours ne peut pas non plus être envisagée si le salaire des employés est réduit pour avoir travaillé moins longtemps. Ainsi, concentrer plus d'heures en moins de jours est tout le contraire de ce que veulent les défenseurs de ce modèle.

Bien que la réforme envisage la possibilité de concentrer la journée de travail manquante sur les quatre autres jours, cette option fait en réalité partie d'une mesure plus large qui vise à donner aux travailleurs plus de flexibilité pour fixer leurs horaires. Mais attention, le temps de travail n'est pas réduit ! Les Belges peuvent décider de travailler un jour de moins, mais ils devront travailler plus les quatre autres jours et donc respecter leurs 38 heures de travail hebdomadaire.

Travailler trop d'heures par jour est mauvais pour la santé

Les Belges doivent être prudents s'ils ont l'intention de travailler du lundi au jeudi, car plusieurs études le déconseillent. Bon nombre de ces enquêtes indiquent que le nombre optimal d'heures de travail quotidien est de sept ou huit, bien qu'il y en ait d'autres qui réduisent considérablement ce chiffre.

Ce sur quoi ils s'accordent tous en revanche, c'est que dépasser la limite des huit heures de travail par jour est dangereux pour la santé, puisqu'il augmente le risque d'avoir des problèmes cardiovasculaire, d'être en surpoids ou d'avoir des problèmes santé mentale. Une menace qui augmente considérablement si le professionnel dépasse les 10 heures de travail par jour.

Alors nos amis Belges, réfléchissez bien avant de faire votre choix !

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Xataka.