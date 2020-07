Les références sexuelles cachées dans les films Disney, l'article qui va gâcher ton enfance

10. Une femme nue dans Bernard et Bianca

Même s'il n'est pas le plus connu des films Disney, Les Aventures de Bernard et Bianca sorti en 1977 n'échappe pas non plus à une image coquine. Dans une scène dans les premières versions des VHS, on peut voir une femme topless à sa fenêtre. Le studio a depuis supprimé cette scène inappropriée.