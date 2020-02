La Miss Allemagne 2020 est une maman de 35 ans, le concours complètement dépoussiéré

Le 14 décembre 2019, Clémence Botino était élue Miss France 2020. Âgée de 22 ans, elle mesure 1m74 et est actuellement en master d'histoire de l'art à l'université de la Sorbonne à Paris dans le but de devenir conservatrice. Le profil typique d'une Miss... sauf en Allemagne ! Et pour cause, Leonie von Hase, qui vient d'être élue Miss Germany ce samedi 15 février, à l'Europapark de Rust, près de Fribourg, en Allemagne, est une mère de famille de 35 ans.

Une mère de famille de 35 ans élue Miss Germany

Gérante d'une boutique en ligne de vêtements vintage, celle qui représentait le Land de Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne, lors de l'élection de la Miss du pays, a un petit garçon de 3 ans et est la plus âgée du concours. Pour la première fois, l'élection était ouverte aux mères de famille, aux femmes mariées et à toutes les candidates jusqu'à 39 ans, soit 10 ans de plus que les années précédentes. Une révolution pour le concours de beauté qui existe depuis 1927. D'autant qu'aucun défilé en maillots de bain n'a eu lieu, laissant place à des tenues de soirée et des tenues décontractées.

Le concours de beauté complètement dépoussiéré

Les organisateurs entendaient ainsi mettre davantage en avant la personnalité, le caractère, l'activité professionnelle, le parcours de vie ou encore la présence sur les réseaux sociaux au-delà du physique. Le but : élire une femme "authentique". De plus, le jury était exclusivement féminin. "Les femmes doivent être regardées dans leur différence et leur beauté quand elles vieillissent. Je veux être un exemple et encourager les autres à comprendre que vous n'êtes jamais trop vieille et qu'il n'est jamais trop tard", a-t-elle déclaré après sa victoire.

A titre de comparaison, en France, il faut "être de nationalité française, être inscrite à l'était civil comme étant de sexe féminin, et être née entre le 1er janvier 1995 et le 1er novembre 2001". Il ne faut pas "être ni avoir été mariée ou pacsée" et "ne pas avoir d'enfant". Même si Sylvie Tellier n'écarte pas le fait d'ouvrir le concours aux candidates transgenres...