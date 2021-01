La fin du masque en tissu fait maison ? Seuls 3 types de masques sont à utiliser désormais

Depuis le mois de mars, vous vous êtes découverts une passion pour la création de masques en tissu ? Vous en fabriquez même pour vos amis, votre famille ou encore vos proches ? Désolé pour vous mais cette activité ne va pas pouvoir continuer et il va surtout falloir faire un tri dans tous vos masques. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que le port des masques en tissu artisanaux risque de ne plus être autorisé en France : un décret sera publié ce vendredi 22 janvier 2021.

Olivier Véran recommande aux Français de ne plus porter les masques en tissu artisanaux

Invité sur le plateau de TF1, Olivier Véran a en effet confirmé que ce type de masques n'est pus recommandé, face aux nouvelles variantes du coronavirus : "Le Haut conseil de la santé publique considère que les masques filtrants grands publics de catégorie 1, qui filtre à plus de 90% les virus sont suffisants et qu'il n'est pas nécessaire de migrer vers des masques chirurgicaux ou FFP2. En revanche, le Haut conseil nous recommande aux Français, et c'est la recommandation que je leur fais également, de ne plus utiliser le masque artisanal qu'on a fabriqué chez soi. Ces masques offrent moins de capacité filtrante."

Le Ministre de la Santé a ensuite annoncé que le gouvernement va apporter son aide aux personnes défavorisées pour leur fournir les masques réglementaires : "Dès demain, nous renverrons quelque 45 millions de masques grand public, gratuits, par la poste, à quelque 7 millions de Français dont la situation financière ne permet pas de s'équiper."