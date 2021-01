Covid-19 : masques, distance... face aux variants, de nouvelles recommandations sanitaires à suivre

Comme si la Covid-19 ne suffisait pas, plusieurs variants venants d'Angleterre ou d'Afrique du Sud sont arrivés en France depuis quelques semaines et seraient beaucoup plus contagieux. Pour vous protéger et protéger les autres, le Haut conseil de la santé publique a donné de nouvelles recommandations sanitaires. Il préconise notamment de favoriser les masques chirurgicaux et d'éviter les masques en tissus faits maison.