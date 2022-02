La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre : une saison 2 pour la série Netflix ? La créatrice répond

La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre aura-t-elle une saison 2 sur Netflix ?

Sur Netflix, La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre (The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window en VO) cartonne ! Attention, il ne faut pas confondre la série avec le film La femme à la fenêtre avec Amy Adams, ou la rom-com teen A travers ma fenêtre. Non, la série La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre est avec Kristen Bell. Celle qui était la star de Veronica Mars et la voix off de Gossip Girl joue Anna, une mère en deuil qui ne quitte jamais son verre de vin. Un jour, elle va avoir un voisin BG dans le quartier, mais un meurtre va venir tout chambouler. Entre intrigue policière et absurdité assumée, la saison 1 a énormément plu aux abonnés Netflix.

Au point que beaucoup se demandent s'il y aura une saison 2. D'autant plus que le final avec Glenn Close en guest et surtout un gros cliffhanger semble annoncer une possible suite. Les créateurs de la série, Rachel Ramras, Hugh Davidson et Larry Dorf, se sont confiés à The Hollywood Reporter sur une éventuelle saison 2. "Il s'agit d'une série limitée" a de suite prévenu Rachel Ramras, "et il est amusant que les gens imaginent que l'histoire pourrait être plus longue, et c'est peut-être le cas. Mais pour nous, même si cela semble être le début d'une nouvelle histoire, ce n'était en fait qu'un dénouement absurde".

"Nous avons pensé que ce serait amusant (...) d'avoir un dernier chapitre en suspens"

Du coup, non, il ne devrait pas y avoir de saison 2 pour la série Netflix avec Kristen Bell, malgré le cliffhanger de la fin. La créatrice a d'ailleurs ajouté à propos de ce final qui laisse entrevoir une suite : "Quelques livres que j'ai lus se terminaient par un chapitre sur le prochain livre de l'auteur et nous avons pensé que ce serait amusant et un clin d'oeil à ces livres, et évocateur de ces livres, d'avoir un dernier chapitre en suspens sur ce qui pourrait être la suite de l'aventure de ce monde".