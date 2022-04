La Chronique des Bridgerton saison 3 : Luke Thompson et Luke Newton pas stressés d'être les futures stars du show (Interview)

Après Daphné (Phoebe Dynevor) et Anthony (Jonathan Bailey), c'est un autre frère Bridgerton qui sera au centre de la saison 3 de la série. Netflix a déjà renouvelé le show jusqu'à la saison 4 mais on ne sait toujours pas officiellement quel personnage sera au coeur des épisodes de la troisième saison. Si Benedict semblait tout désigné, Shonda Rhimes a semé le doute et certains pensent donc que c'est peut-être Colin qui sera mis en avant dans la suite. Une chose stressante pour les acteurs ? Pas vraiment.

"Cette pression est répartie entre tous les acteurs de la série"

A l'occasion de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, PRBK a interrogé une partie du casting dont Luke Thompson et Luke Newton. Les deux acteurs ont évoqué la suite de la série, dans laquelle on retrouvera bien Kate et Anthony. Et surprise, l'idée de devenir les futurs héros du show ne leur fait pas peur. "Je dois dire que je suis assez détendu à ce sujet" nous a confié l'interprète de Benedict qui assure qu'il a ressenti plus de tensions lors de la sortie de la saison 1. Quant à Luke Newton aka Colin ? "Je pense aussi que cette pression est répartie entre tous les acteurs de la série, on n'a pas l'impression d'avoir une immense pression à l'idée d'être sur le devant de la scène. C'est une pression partagée pour rendre la suite aussi spéciale et différente." a-t-il confié.

Dans les coulisses de Bridgerton avec les acteurs

Dans notre interview à voir dans notre diaporama, Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmel (Violet), Golda Rosheuvel (la Reine Charlotte), Polly Walker (Portia Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington) mais aussi Luke Thompson et Luke Newton évoquent aussi les coulisses de la série, du jeu de maille aux perruques de la Reine, en passant par les corsets, le départ de Regé-Jean Page et le tournage des scènes de la famille Bridgerton. Découvrez tous les secrets de la série en regardant la vidéo.

