La Chronique des Bridgerton : les acteurs vraiment nus ? Phoebe Dynevor balance la vérité

La Chronique des Bridgerton reste pour l'instant la série la plus vue de l'histoire de Netflix (mais ça pourrait bientôt changer avec le succès de Squid Game). Inconnue du grand public avant la sortie des épisodes en décembre 2020, Phoebe Dynevor est devenue une véritable star grâce à son rôle de Daphné Bridgerton et s'est récemment confiée sur les côtés négatifs de la célébrité. Ce week-end, l'actrice était à Cannes où elle a reçu le prix Madame Figaro Rising Star Award dans le cadre de Canneséries. Et elle a fait une confidence sur le tournage du show, plus particulièrement des scènes intimes.

Sa révélation sur les scènes de sexe de Bridgerton

Pour les besoins de La Chronique des Bridgerton, les acteurs ont dû tourner de nombreuses scènes de sexe dont nous vous avions dévoilé les coulisses. Ces scènes étaient tellement préparées en avance que Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor les ont assimilées à des cascades très chorégraphiées. Interrogée par Madame Le Figaro, l'actrice est revenue sur son alchimie avec Regé-Jean Page qui ne sera pas de retour dans la suite. "Je crois que nos énergies sont complémentaires. Cette alchimie ne s'invente pas. C'est une chance folle qu'elle existe." a confié l'actrice qui a aussi fait une petite révélation sur le tournage des scènes intimes : "Nous ne sommes jamais nus, nous trichons avec les angles des caméras" a-t-elle expliqué. Des scènes qui n'étaient finalement pas gênantes pour les acteurs et même plus faciles que les scènes de danse, a expliqué la star.

Phoebe Dynevor a terminé le tournage de la saison 2

Dans une interview donnée cette fois à Allociné, Phoebe Dynevor a aussi évoqué la saison 2. L'actrice, aperçue sur le tournage en mai dernier, a expliqué avoir terminé les prises de vues. Mais les autres acteurs dont Jonathan Bailey et Simone Ashley qui incarne Kate Sharma, la nouvelle héroïne féminine, sont toujours en plein travail. "Tout ce que je peux dire, c'est que l'histoire d'Anthony est super et que nous avons de nouveaux personnages qui entrent en scène. Est-ce qu'Anthony va trouver véritablement l'amour ? C'est difficile à dire mais c'est une superbe saison et je pense que les gens vont l'adorer." a-t-elle expliqué. La saison 2 de La Chronique des Bridgerton s'est déjà dévoilée avec les premières photos et un premier extrait mettant en scène Kate et Anthony. La suite de la série arrivera en 2022 sur Netflix.