La Chronique des Bridgerton : la série Netflix bientôt en comédie musicale sur TikTok ?

La Chronique des Bridgerton : la série Netflix adaptée en comédie musicale sur TikTok ? Beaucoup d'internautes y travaillent

De plus en plus de comédies musicales inspirées de films et de séries se créent sur TikTok. Et ce sera bientot le cas de La Chronique des Bridgerton. Une TikTokeuse a posté plusieurs chansons qu'elle a écrites à propos de la série Netflix. Et ses nombreux abonnés sont déjà fans de ses titres et ont commencé à auditionner pour une version musicale du show.

Abigail Barlow a ensuite publié une deuxième chanson sur TikTok. Cette fois, l'influenceuse parle de l'amour entre Daphné et Simon (Regé-Jean Page). Les paroles racontent plus précisément ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre après leur mariage, évoquant même les scènes de sexe entre les époux.

Son troisième morceau inspiré par La Chronique des Bridgerton est quant à lui axé sur le personnage de Pénélope Featherington (Nicola Coughlan), dont l'âge est le plus impressionnant du casting (l'actrice dans la vraie vie a le double de l'âge de son personnage). La chanson explique comment Pénélope essaye de trouver son "match parfait" pour se mettre en couple et se fiancer. La possible saison 2 de la série Netflix devrait d'ailleurs la montrer faisant son entrée dans la société pour se marier.

De plus en plus d'internautes auditionnent sur TikTok pour participer au projet Abigail Barlow a même posté des versions instrumentales des chansons sur son compte TikTok. Ainsi, vous pouvez commencer à auditionner pour un rôle si jamais la comédie musicale sur La Chronique des Bridgerton se confirme. De nombreux internautes ont participé à l'aventure, en duo ou en publiant leurs propres versions des chansons sur leurs comptes. Il semble donc que la version musicale de la série devienne une réalité, le projet commençant à prendre forme.