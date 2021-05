La Casa de Papel : une star de la série sort bientôt un album

La Casa de Papel sur Netflix : Úrsula Corberó et v lors d'une interview pour PRBK. Najwa Nimri qui joue Alicia Sierra est aussi chanteuse et sort son nouvel album "AMA" le 4 juin 2021

Vous connaissez Najwa Nimri pour son rôle d'Alicia Sierra dans La Casa de Papel. Mais en plus de jouer la négociatrice de la police, enceinte et badass, dans la série espagnole Netflix, l'actrice est aussi chanteuse. Et elle sort un nouvel album, intitulé "AMA", le 4 juin 2021 !

L'interprète d'Alicia dans La Casa de Papel sort un nouvel album Les fans de La Casa de Papel ont hâte de retrouver Álvaro Morte (Le Professeur / El Profesor), Itziar Ituño (Raquel), Úrsula Corberó (Tokyo), Esther Acebo (Monica), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver) ou encore Najwa Nimri (Alicia) dans la saison 5 de la série Netflix. Mais en attendant, c'est une nouvelle surprenante que Najwa Nimri a fait sur les réseaux : celle qui incarne Alicia Sierra, la négociatrice de la police qui fait partie des méchants flippants qu'on n'aimerait pas croiser, va sortir un album. Le nom de ce nouvel album ? "AMA". Sa date de sortie ? Le 4 juin 2021. Sur ce disque inédit, l'actrice et chanteuse Najwa Nimri reprendra des classiques, en majorité issus de la musique d'Amérique latine. Un album de reprises donc, mais à sa sauce. "C'est un projet directement né du confinement" a-t-elle expliqué dans le communiqué de presse : "Pour la première fois de ma carrière, je me suis retrouvée sans possibilité de tourner ni d'entrer en studio. Isolée, dans la montagne, seule avec un Ipad".

Najwa Nimri : une artiste complète Alors qu'Itziar Ituño (Raquel) était la star internationale dans la saison 2 de Mask Singer sur TF1 (émission où elle avait avoué avoir hésité à participer), Najwa Nimri est elle aussi passionnée de chant. En plus de sa carrière à la télévision et au théâtre depuis 1995, l'artiste est connue pour sa pop électronique. Elle a d'ailleurs déjà 5 albums à son actif, dont 2 musiques de films, signés par son duo Najwajean, ainsi que 7 CD en solo.