La Casa de Papel : le top 12 des personnages les plus populaires auprès des internautes

La saison 4 de La Casa de Papel s'annonce explosive, comme on a pu le voir dans la bande-annonce ! Alvaro Morte (El Professor) a d'ailleurs promis qu'elle sera pleine d'action et "mettra l'action sur l'émotion" : entre l'arrestation de Raquel (Lisbonne), la blessure de Nairobi ou encore la fuite de Gandia, le chef de la sécurité de la banque d'Espagne, on ne va pas s'ennuyer. On se demande quand même si la team du Professeur arrivera à s'en sortir libre ou du moins vivante.

Tokyo toujours numéro 1

En attendant de découvrir les nouveaux épisodes, SEMrush (une plateforme d'analyse de la visibilité en ligne) s'est une nouvelle fois intéressé à la popularité de 12 personnages de La Casa de Papel. L'année dernière, Tokyo (Ursula Corbero) était en tête du classement. Cette année, elle est toujours à la première place avec 23 646 recherches mensuelles sur Google en moyenne en 2020.

Nairobi (Alba Flores), elle, est passée deuxième (elle était cinquième en 2019) avec 14 515 recherches. Rio (Miguel Herran) est descendu à la quatrième place, derrière Berlin (Pedro Alonso) et devant Denver (Jaime Lorente). Par contre, Raquel a disparu du classement tandis que Moscou (Paco Tous), Oslo (Roberto Garcia) et Alison Parker (Maria Pedraza) sont toujours présents. Du coup, quelle est la suite du tableau ? La réponse juste en-dessous. Pour info, les résultats ont été analysés entre janvier 2019 et janvier 2020.

1. Tokyo (23 646 recherches)