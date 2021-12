La Casa de Papel : le créateur regrette d'avoir tué un personnage (et ça va vous surprendre)

Le créateur de La Casa de Papel regrette la mort d'un personnage

Entre la saison 1 et la saison 5, les auteurs de La Casa de Papel - série qui a pris fin en décembre 2021 sur Netflix, ont régulièrement fait pleurer et déprimer les fans. Non, rien à voir avec leur volonté d'étirer inutilement l'histoire en longueur au risque de nous offrir une avalanche d'incohérences toutes plus ridicules les unes que les autres, on veut bien évidemment parler des morts tragiques de certains des héros principaux mises en scène au cours de l'aventure.

Ainsi, que ce soit Berlin (Pedro Alonso), Nairobi (Alba Flores) ou encore Tokyo (Ursula Corbero), les scénaristes de la fiction espagnole n'ont jamais hésité à faire parler leur sadisme et à briser le coeur des spectateurs afin de faire monter la tension et les enjeux. Un choix toujours efficace, mais que regrette aujourd'hui Alex Pina, le créateur de la série.

"Il avait encore beaucoup à offrir"

Au détour d'une interview accordée à CNN Brazil, le papa de La Casa de Papel a effectivement reconnu avoir fait une erreur en cours de route. Laquelle ? Celle d'avoir sacrifié... Moscou (Paco Tous). Une confession étonnante, mais pourtant logique pour Alex Pina. Celui-ci l'a rappelé, ce braqueur possédait une personnalité différente et importante et donc, nécessaire au bon déroulement de l'histoire.

"Moscou était un personnage qui offrait beaucoup de moments de comédie / légèreté, et il avait encore beaucoup à offrir, a-t-il révélé. Si j'avais su que nous allions durer aussi longtemps, j'aurais réfléchi à deux fois avant de le tuer". Denver doit forcément approuver ce message. Et pour la petite anecdote, Pina était même tellement fan de ce personnage que Moscou était, au préalable, envisagé pour être également le narrateur de la série à la place de Tokyo... Le genre de différence qui aurait pu tout changer !

A noter : ce n'est pas la première fois qu'un membre de l'équipe créative regrette la mort d'un personnage. En 2020, c'est le scénariste Javier Gómez Santander qui confessait sa déception d'avoir fait mourir Berlin aussi tôt dans l'histoire. "Aurions-nous osé tuer Berlin si nous savions que nous reviendrions ? Probablement pas", révélait-il ainsi. De quoi mieux comprendre pourquoi ce braqueur pas comme les autres sera bientôt la star de son propre spin-off...