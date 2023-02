L'un des films les moins bien notés de l'histoire vit sa meilleure (seconde) vie sur Netflix, et il est Français

Alors que Salto, créée par TF1, France Télévisions et M6 pour la concurrencer, est en passe de disparaître, Netflix continue de régner sur les plateformes de streaming. Le géant américain enchaîne les succès à coups de séries, films ou encore de documentaires.

Parallèlement à ses séries phénomènes telles que Mercredi, The Crown et You, dont elle vient de dévoiler la très attendue saison 4, Netflix offre d'étonnantes secondes vies. En janvier 2023, elle a permis à L'amour (presque) parfait de devenir un carton d'audience, et ce quelques mois seulement après un flop concédé sur France 2.

L'incroyable renaissance de Gangsterdam sur Netflix

Le cinéma n'est pas en reste. En ce mois de février, un film vit sa meilleure vie grâce à Netflix. Gangsterdam, qui a été l'un des longs-métrages les moins bien notés de l'histoire, est parvenu à se démarquer au sein du catalogue de la plateforme américaine. Il est, à ce jour, classé à la huitième place des films les plus vus par ses abonnés.

Gangsterdam est centré sur l'histoire d'un jeune étudiant. Celui-ci, prénommé Ruben, tombe sous le charme d'une dealeuse. Il se met en quête de tout mettre en oeuvre pour l'impressionner. Pour parvenir à ses fins avec Nora, il n'hésite pas à se lancer dans une mission douteuse. Tout est loin de se passer comme prévu et la situation tourne rapidement à la catastrophe...

Au casting de Gangsterdam, les abonnés de Netflix peuvent retrouver Kev Adams. L'acteur, qui aurait été ingérable sur le tournage de Mask Singer pour TF1, partage l'affiche avec Manon Azem et Côme Levin. Le film, réalisé par Romain Lévy, est également porté par Hubert Koundé, Patrick Timsit, Manu Payet et Mona Walvarens.

Un terrible fiasco pour Kev Adams au cinéma

Gangsterdam est sorti au cinéma en 2017. Le film, qui n'a récolté la note que de 1,5 sur 5 sur le site spécialisé AlloCiné, a tourné au fiasco pour Kev Adams. En six semaines d'exploitation, il n'a convaincu que 370 550 spectateurs. Six ans plus tard, Netflix lui permet de vivre sa meilleure vie. Reste maintenant à savoir s'il va réussir l'exploit de se maintenir dans le top 10 des films les plus vus de la plateforme...