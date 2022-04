L'Ultimatum : une candidate vénère accuse Netflix d'avoir menti sur son âge, Netflix réagit

Lauren accuse Netflix d'avoir menti sur son âge dans L'Ultimatum : On se marie ou c'est fini

Dans le top 10 sur Netflix actuellement, il y a la saison 5 d'Elite (PRBK vous a fait un récap), la saison 6 d'Outlander (avec une nouveauté pour les scènes intimes), la saison 2 de La Chronique des Bridgerton (avec des références aux romans) mais aussi L'Ultimatum : On se marie ou c'est fini. Cette nouvelle émission de télé-réalité produite par Netflix est animée par le couple de présentateurs Nick et Vanessa Lachey (qui présentent aussi Love is Blind).

Le concept de L'Ultimatum : On se marie ou c'est fini ? Des couples se lancent un ultimatum et vont vivre avec d'autres personnes, des partenaires potentiels, pour être sûrs qu'ils ne passent pas à côté du véritable amour. A la fin, ils feront le choix de repartir avec la personne avec qui ils étaient en couple avant le tournage, ou avec la personne dont ils sont tombés in love pendant l'émission. Alors oui, le synopsis est flippant, mais ce qui a le plus vénère une candidate, ce n'est pas le concept mais une erreur de Netflix.

Lauren Pounds, venue avec Nate Ruggles (car elle ne veut pas d'enfant mais Nate veut se marier et avoir des enfants, donc il lui lance un ultimatum), accuse la plateforme de streaming d'avoir changé on âge. Dans l'épisode 1 de la saison 1, Lauren est présentée comme une femme âgée de 26 ans, ce qui est faux. Sur son compte Instagram, elle a récemment légendé : "30 ans et en pleine forme".