L'OM lâche un son rap pour annoncer Luis Henrique, son nouvel attaquant

Jul, Soprano, Alonzo, Akhenaton, Soso Maness, SCH... On ne compte plus les rappeurs marseillais, et ils vont bientôt être encore plus nombreux. L'Olympique de Marseille a en effet annoncé ce jeudi 24 septembre 2020 le lancement de son propre label de musique (rap et pop) nommé OM Records, en partenariat avec BMG. "Marseille est un berceau du rap et du hip hop français depuis IAM, et les liens entre l'OM et les artistes locaux sont forts depuis des années.", explique le président phocéen Jacques-Henri Eyraud : "Le lancement d'OM Records vient parachever ce lien et symbolise la volonté du club de promouvoir dans le monde entier l'énergie unique qui se dégage de Marseille et de ses habitants." Une première pour un club de football !

L'OM lâche un rap pour annoncer l'arrivée de Luis Henrique

C'était donc une suite logique que l'OM annonce l'arrivée de son nouvel attaquant... avec un rap de L'As intitulé Bleu et blanc écrit spécialement pour l'occasion ! Après le milieu Pape Gueye (Le Havre), le défenseur central Leonardo Balerdi (Dortmund), et le latéral gauche Yuto Nagatomo (Galatasaray), le club phocéen a officialisé le recrutement du Brésilien Luis Henrique, en provenance de Botafogo. Le footballeur de 18 ans portera le numéro 11 pendant 5 ans (jusqu'en 2025), dans le cadre d'un transfert de 12 millions d'euros. Comme dit le rappeur : "Comme Luis Henrique droit au but pour moi la route est toute indiquée".