L'homme le plus détesté d'Internet : "Il y avait quelqu'un qui surveillait la maison", Charlotte Laws témoigne sur les menaces

Après L'arnaqueur de Tinder, qui pourrait avoir son adaptation en film, Netflix a de nouveau choqué les internautes avec la mini-série documentaire L'homme le plus détesté d'Internet. Charlotte Laws, la maman d'une des victimes du site d'Hunter Moore, le créateur du site de revenge porn IsAnyoneUp.com, témoigne dans les colonnes de The Sun.

"Le site montrait ce qu'il y avait de pires chez l'homme misogyne"

"IsAnyoneUp était un mur de haine. On essayait de pousser les victimes au suicide, on les traitait de grosses et moches. Et il n'y avait pas que des beautés de 20 ans. Il y avait des femmes âgées de plus de 60 ans, des personnes en surpoids, même un paraplégique aveugle. Le site montrait ce qu'il y avait de pires chez l'homme misogyne. J'ai pris peur en voyant que ça arrivait à ma fille", explique-t-elle au journal britannique, avant d'ajouter : "Ma fille s'est enfermée dans sa chambre et a supprimé tous ses réseaux sociaux. Elle a commencé à recevoir des appels d'étrangers. La star du porno Ron Jeremy l'a même contactée pour 'parler business'. Elle était bouleversée, convaincue que ça allait ruiner sa vie."

"Il se définissait comme un 'ruineur de vie professionnel'"

"Moore se vantait d'être 'le diable pur', il se définissait comme un 'ruineur de vie professionnel'. Beaucoup de gens le trouvaient cool sur Internet, pensaient que ce qu'il faisait était innovant et créatif", continue-t-elle à propos du bourreau de sa fille.

Parti en guerre contre lui, Charlotte a été la cible de nombreuses menaces. "Pendant deux jours, il y avait quelqu'un qui surveillait la maison à l'extérieur, assis dans une voiture. Je pense qu'il essayait de pirater le wifi. Je l'ai confronté, il a pris peur et s'est enfui, en rentrant presque dans le mur des voisins" se souvient la mère de famille.

"J'étais heureuse quand il a été arrêté"

Hunter Moore a finalement été arrêté par le FBI en janvier 2014, soupçonné d'avoir engagé un hacker pour pirater des internautes et leur voler des photos nus pour les mettre sur son site. "J'étais heureuse quand il a été arrêté, car il avait toujours nié le piratage et ses partisans soutenaient que c'était un mensonge que j'avais inventé pour protéger ma fille" raconte Charlotte Laws.

L'homme le plus détesté d'Internet a finalement eu une peine assez légère. Mais la mère de famille espère que son passage derrière les barreaux lui aura servi de leçon. "Je pense qu'il veut rester en dehors de la prison, alors j'espère que nous ne le reverrons pas"

Malgré l'arrestation, Charlotte a continué de mener son combat pour les droits des victimes. Elle a aidé plus de 500 personnes à ce jour, et a participé grandement à l'interdiction du revenge porn dans 48 États américains.