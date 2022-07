L'homme le plus détesté d'internet : Que devient Hunter Moore ? Celui qui a choqué les spectateurs de Netflix

Après avoir cartonné avec L'Arnaqueur de Tinder, qui pourrait avoir son adaptation au cinéma, Netflix a dévoilé sa toute nouvelle mini-série documentaire intitulée L'homme le plus détesté d'internet, le 27 juillet 2022. Dedans, on suit l'intense combat de Charlotte Laws, une mère de famille dont des photos nues de sa fille ont été publiées sur le site de revenge porn IsAnyoneUp.com, créé par Hunter Moore. La maman a tout fait pour que le site soit supprimé et que son créateur finisse derrière barreaux et elle a réussi !

Moins de deux ans en prison

Hunter Moore a été arrêté par le FBI en janvier 2014, soupçonné d'avoir engagé un hacker pour pirater des internautes et leur voler des photos nus pour les mettre sur son site. Grâce à IsAnyoneUp.com, l'homme le plus détesté d'internet aurait gagné jusqu'à 30 000 dollars par mois. Des revenus engrangés principalement grâce à la publicité sur son site.

S'il a longtemps nié avoir piraté ses victimes, il a finalement accepté de plaider coupable. En décembre 2015, il a été condamné à deux ans et demi de prison et une amende de 2000 dollars... Pas cher payé, pour des actes qui ont ruiné la vie de centaines de personnes.

Hunter Moore a sorti un livre

Il a été libéré en septembre 2017 et a été placé sous contrôle judiciaire pendant trois ans. Actuellement, il serait ravi de la sortie du documentaire, qui le remet d'une certaine façon dans la lumière. Pourtant interdit de réseaux sociaux, il aurait quand même un compte Twitter sur lequel il fait la promotion de son livre qui raconte son histoire : Is Anyone Up!? : The story behind revenge porn, disponible sur Amazon.

A l'image de Simon Leviev, l'arnaqueur de Tinder, qui a percé sur TikTok, on dirait bien qu'Hunter Moore compte profiter du buzz...