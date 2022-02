L'arnaqueur de Tinder : Simon Leviev clashe ses victimes supposées, "Elles n'ont jamais été arnaquées"

"Je veux dire au monde que ce n'est pas vrai"

Dans son interview, Simon Leviev confie aussi vouloir dire sa vérité et assure : "Si je me sens coupable pour une chose que je n'ai pas faite ? Non. Je me sens mal à cause de ce qui m'est arrivé. Je veux blanchir mon nom, je veux dire au monde que ce n'est pas vrai !". L'homme qui a été banni de Tinder explique ne s'être jamais fait passer pour le fils d'un businessman, chose qu'il n'est pas, et déclare avoir fait fortune en achetant des Bitcoin il y a des années. En attendant, ses victimes supposées ont été obligées de lancer une campagne pour rembourser leurs dettes et une nouvelle femme a témoigné après la sortie du documentaire.