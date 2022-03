L'arnaqueur de Tinder : L'ex de Simon Leviev balance les détails peu glorieux de leur vie intime "c'était un flop total"

Simon Leviev, qui s'appellerait en réalité Shimon Hayut, fait le buzz depuis la sortie sur Netflix du documentaire L'arnaqueur de Tinder (The Tinder Swindler en VO), le 2 février 2022. Dans le film, on découvre que le jeune homme se serait fait passer pour un millionnaire afin de soutirer des centaines de milliers de dollars à des femmes rencontrées sur la célèbre appli. Si après de telles accusations, la plupart des gens se seraient faits discrets, lui fait tout l'inverse ! Il exhibe sa fortune sur Tiktok et veut même sortir un biopic et un livre sur sa vie ! The Sun a retrouvé celle qui aurait été sa première victime. Une Britannique nommée Courtney Simmonds-Miller, qui a raconté son calvaire. Récemment, le journal a interrogé une autre de ses conquêtes qui n'est pas apparue sur Netflix : Samantha Hales.

"J'ai dû tout lui apprendre"

La jeune femme aurait croisé la route du désormais célèbre arnaqueur en 2012, alors qu'il n'avait que 21 ans. Selon elle, ils se sont rencontrés sur une appli de rencontre nommée Plenty of Fish. Simon se serait fait passer pour un espion Israélien et lui aurait payé une chambre dans un hôtel 5 étoiles lors de vacances en Espagne. "Dès que j'essayais d'en savoir un peu plus sur lui, il réagissait bizarrement", raconte-t-elle, avant d'ajouter : "Il m'a dit qu'il ne pouvait pas entrer dans les détails, et il a sorti plusieurs cartes d'identité en plastique. On pouvait voir qu'elles étaient fausses. Il y avait sa photo avec écrit Interpol dessus. Puis il m'a dit qu'il était en fuite".

Dans l'interview, elle est également revenue en détail sur leur vie intime et ce qu'elle raconte n'est pas très glorieux pour le grand séducteur ! "Il était incapable de quoi que ce soit. Un flop total. J'ai dû tout lui apprendre ! Même s'il avait beaucoup de charme, il était extrêmement froid quand il s'agissait de sexe. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait (...) Il a vraiment dû améliorer son jeu au cours des dix dernières années pour pourvoir soutirer de l'argent à toutes ces filles" affirme-t-elle. On imagine que Simon Leviev se serait bien passé de ces révélations embarrassantes.