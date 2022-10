L'amour est dans le pré : une prétendante avoue avoir dû retourner des séquences et balance sur les "mises en scènes"

On connaît les classiques tacles sur le montage dans les émissions comme L'amour est dans le pré. Insultée sur les réseaux, Perrine - l'ex prétendante de Sébastien dans ADP 2022 - a accusé le montage d'avoir accentué son attitude froide envers Léa. Mais l'émission de Karine Le Marchand est-elle aussi un peu scénarisée ? En 2021, Jean-François portait une accusation contre la prod, dans une interview donnée à La Dépêche. "Il y a une sorte d'emploi du temps à respecter, mais on s'y fait. Les caméras sont là du moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu éteins la lumière dans ta chambre le soir (...). On sent qu'il y a un certain 'scénario' à respecter mais on joue le jeu, c'est un coup à prendre !" avait-il déclaré. Il n'est pas le seul à le dire ouvertement...

Laurence se confie sur les "mises en scène"

Alors qu'elle se retrouve dans une situation délicate après avoir menti à son employeur pour participer à L'amour est dans le pré 2022 (ce dernier a récemment réagi à la polémique), Laurence a aussi évoqué les coulisses de l'émission de M6. "Je savais où je mettais les pieds" a déclaré dans un entretien avec Charente Libre la prétendante de Jean qui a réussi à évincer sa rivale Nathalie. Cependant, elle ne s'attendait pas à vivre certains moments. Comme par exemple le fait qu'il y ait eu "un peu de mise en scène" lors des interviews pour recueillir ses impressions ou quand la production lui a demandé de tourner certaines scènes plusieurs fois. "C'est comme si on me demandait de jouer un rôle" déclare-t-elle.

Laurence avoue aussi avoir été surprise par certaines séquences intimes, comme celle de son légendaire roulage de pelles avec Jean sous les yeux de Nathalie. "Quand nous nous sommes embrassés, les caméras étaient à vingt mètres. Je ne croyais pas que ça allait donner ça" a avoué Laurence. Malgré tout ça, la prétendante avoue quand même garder un bon souvenir de cette aventure. "Je n'ai pas de mal à dire de l'équipe de tournage. Tout le monde a été gentil avec moi" conclut-elle.