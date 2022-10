L'amour est dans le pré 2022 : gros changement qui va tout bouleverser, enfin une bonne nouvelle pour un candidat

C'est une habitude pour les agriculteurs / agricultrices de L'Amour est dans le pré : afin d'apprendre à mieux connaître leurs prétendant(e)s et éviter quelques scènes de jalousie, il n'est pas rare de les voir faire des sorties / activités en trio. Malheureusement pour Sébastien, une telle situation va prochainement devenir explosive.

Dans l'épisode du 3 octobre (déjà disponible sur SALTO), Perrine et Léa vont en effet se clasher à la suite d'un petit trajet en voiture, ce qui va ensuite s'étendre lors d'un dîner au restaurant, et bien évidemment saouler Sébastien. "Je te promets, la sortie que tu m'as fait, là, j'ai envie de te dire : 'Prends la voiture et casse-toi", va-t-il notamment envoyer à l'une d'entre elles.

Gros changement à venir du côté de Sébastien

Aussi, conscient que la situation ne peut pas durer et alors qu'il a encore besoin de temps pour découvrir ses prétendantes, Sébastien va bientôt imposer un gros changement qu'elles devront toutes les deux accepter pour continuer l'aventure. Toujours dans l'épisode du 3 octobre, celui-ci va tout simplement annoncer la fin de leur sortie en trio.

"Ça vous va la solution proposée par Léa de passer du temps avec chacune ? Moitié/moitié pour que j'apprenne à vous connaitre individuellement ?", va-t-il ainsi demander. Et comme on pouvait s'y attendre après autant de tensions, Perrine et Léa vont logiquement dire oui. A cet effet, la première va confier, "Ça sera peut-être moins pesant. Ça n'a pas marché tous les trois. On fait deux et deux". Le bon sens devrait ENFIN se faire une place. Hallelujah.

Bon, il est encore trop tôt pour savoir si cette décision mettra réellement fin aux crises de jalousie et permettra vraiment à Sébastien de trouver l'amour, mais ça devrait malgré tout permettre à L'amour est dans le pré de moins ressembler à une émission de télé-réalité avec des clashs stupides à répétition. Et rien que pour ça, on a hâte.