L'amour est dans le pré 2021 : dépucelage, string décoratif et larmes... le best of en tweets

Vincent et Stéphanie se disputent pour une vinaigrette, lui et Marie-Jeanne se rapprochent

Vincent et Stéphanie ont eu une grosse dispute... à cause d'une vinaigrette. Alors qu'ils se disputaient à propos de gaspillage alimentaire, Vincent a lâché : "Non mais t'as raison d'être désolée, c'est comme faire un litre de sauce. Je t'ai dit : 'n'en fais pas trop !' Tu en fais trop et ça ne sert à rien. Il y en a beaucoup trop pour la salade, c'est tout !". "Ne me crie pas dessus ! Tu ne vas pas crier sur moi, non ? Ferme ta bouche. Tu ne me parles pas comme ça, mais pour qui tu te prends ?" a rétorqué Stéphanie.

En plus de ce clash et de leurs différences flagrantes (il kiffe les rognons et elle est végétarienne), Vincent adore particulièrement Marie-Jeanne. Il a même ouvertement déclaré son amour à Marie-Jeanne, devant ses potes et Stéphanie. Cette dernière a donc fini par faire ses valises.