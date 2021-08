L'amie prodigieuse saison 3 : date, casting, histoire... Ce que l'on sait sur la suite

L'amie prodigieuse est une série adaptée de la saga littéraire d'Elena Ferrante. Des romans d'inspiration autobiographique, qui sont 4 au total : L'Amie prodigieuse, Le Nouveau Nom (L'Amie prodigieuse, vol. 2), Celle qui fuit et celle qui reste (L'Amie prodigieuse, vol. 3) et L'Enfant perdue (L'Amie prodigieuse, vol. 4). La série, comme les livres, suit la vie de deux amies, Elena et Raffaella, dans le Naples des années 1950. Après le succès de la saison 1 sur Canal+ puis sur France 2, c'est la fin de la saison 2 de L'amie prodigieuse sur le petit écran. Les épisodes 7 et 8 de la saison 2 de L'amie prodigieuse sont diffusés ce mercredi 11 août 2021, à partir de 21h05 sur France 2. Mais après, qu'est-il prévu pour la saison 3 ?

L'amie prodigieuse : une saison 3 diffusée pas avant 2023 sur France 2 ?

La saison 3 de L'amie prodigieuse a bien été commandée, elle est en production. Mais la date de diffusion de la saison 3 a été repoussée à cause de la pandémie de coronavirus. Selon Toute la télé, la saison 3 devrait ainsi être diffusée en 2022 sur la chaîne italienne Rai 1. Et cette 3ème saison arriverait en France en 2022 sur Canal+, puis seulement en 2023 sur France 2.

L'amie prodigieuse saison 3 : Margherita Mazzucco et Gaia Girace quittent leurs rôles

Elena dite Lenù est incarnée par Margherita Mazzucco et Raffaella dite Lila est interprétée par Gaia Girace. Sauf qu'il va y avoir un changement d'actrices pour la saison 3. En effet, Margherita Mazzucco et Gaia Girace qui jouent les personnages ados, vont être remplacées par des actrices plus âgées. Eh oui, à cause du vieillissement des personnages, Margherita Mazzucco (Elena) et Gaia Girace (Raffaella) avaient annoncé leurs départs officiellement. Pour rappel, dans des épisodes de la saison 1, les héroïnes étaient jouées par Elisa Del Genio (faisait Lenù) et Ludovica Nasti (faisait Lila). Et pour cette saison 3, en plus des modifications dans le casting principal, le réalisateur Saverio Costanzo, qui s'occupait de la saison 2 de L'amie prodigieuse, sera remplacé par Daniele Luchetti saison 3.

L'amie prodigieuse : une saison 3 pendant les années 1970, avec plusieurs intrigues

Voilà un extrait des intrigues du livre, qui sont sur le site Wikipédia (sans spoilers). L'histoire se passe dans "les années 1970" : "À l'approche de son mariage avec Pietro Airota et auteure d'un livre assez réussi, Elena retourne à Naples, où elle rencontre Enzo et Pasquale qui l'informent que Lila ne va pas bien et veut la voir. En rejoignant son amie, Lenú doit lui promettre que, si Lila tombe malade, elle prendra soin de son fils Gennaro. Elle découvre les terribles conditions de Lila, exploitée dans l'usine jusqu'à la détérioration physique. De plus, Lila est convaincue par Pasquale et Nadia (fille du professeur Galiani) d'adhérer au Parti communiste pour se rebeller contre les terribles conditions de vie à l'usine, les abus de Bruno Soccavo et son maigre salaire".