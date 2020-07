L'amie prodigieuse saison 2 : découvrez les premières infos et images de la suite

On met fin au suspense inutile : oui, L'amie prodigieuse - cette excellente série italienne adaptée de la magnifique saga littéraire d'Elena Ferrante, aura le droit à une saison 2. A dire vrai, là où France 2 vient tout juste de terminer la diffusion de la saison 1, cette suite est même déjà disponible en replay sur la plateforme MyCanal de Canal+.

Une suite magnifique

Que faut-il attendre des nouveaux épisodes ? Une exploration passionnante et sublime des années 60 dans un Naples bouillonnant où l'homme et l'argent dominent tout. Désormais âgées de 16 ans, Lila et Lenù - toujours incarnées par Gaia Girace et Margherita Mazzucco, se retrouvent ainsi plongées dans le monde des adultes sans qu'elle n'y soient totalement préparées. L'une, fraîchement mariée, tente de s'habituer à ce nouveau rôle de femme au foyer, tandis que l'autre, toujours scolarisée, n'arrive pas à profiter de son adolescence et se sent esseulée.

Deux trajectoires une nouvelle fois diamétralement opposées qui donnent vie à des épisodes mémorables. Vous pouvez le découvrir dans une première bande-annonce (voir ci-dessus), l'amitié, la jalousie, l'amour, les tensions, la peur... tous ces sentiments se retrouvent au centre de ces nouvelles histoires vibrantes et déchirantes, avec un joli traitement de la place de la femme dans notre société. Une réussite.

Pour la petite anecdote, une saison 3 est même déjà en préparation et devrait, à cette occasion, nous présenter un tout nouveau casting.