L'amie prodigieuse saison 2 : les actrices ont tourné la série... tout en étant au lycée

Diffusée d'abord sur Canal+, la série L'amie prodigieuse a fait son arrivée en 2020 sur France 2. Pour adapter les romans d'Elena Ferrante (la saga littéraire compte quatre tomes), les producteurs ont misé sur de nouveaux talents : les deux stars n'étaient à l'origine pas des actrices professionnelles. Et comme leurs personnages, elles sont très jeunes. A tel point qu'elles ont dû concilier tournage et école.

Etudes et travail, Margherita Mazzucco et Gaia Girace n'ont pas dû choisir

Comme Jaren Lewison de Mes premières fois qui a tourné la saison 2 tout en étant à la fac, les stars de L'amie prodigieuse ont dû travailler doublement sur le tournage de la série. Et pour cause : les deux actrices étaient encore au lycée lors du tournage. Et pas question d'arrêter les cours pour tourner la série ! "Ce n'est pas facile !" a expliqué à Famiglia Cristiana Gaia Girace, 17 ans, qui incarne Lila dans L'amie prodigieuse. En dehors des tournages, l'actrice vit une scolarité normale et confie que ses profs sont compréhensifs sur ses absences à cause de la série.

De son côté, Margherita Mazzucco qui joue Lenù elle a aussi étudié sur le tournage de la saison 2. "Nous avons tourné de mars à novembre et j'ai raté plusieurs mois d'école. Mais en réalité je n'ai jamais arrêté. J'avais un professeur particulier, après le tournage j'ai étudié à l'hôtel." a confié l'actrice.

Bientôt les adieux pour Margherita Mazzucco et Gaia Girace

Dans la saison 2 de L'amie prodigieuse, Lenù et Lila vont vivre de nouvelles épreuves mais surtout grandir puisque les derniers épisodes les mèneront jusqu'au début de l'âge adulte. Et il faudra profiter de leurs prestations : dans la saison 3 qui est en tournage actuellement, les deux actrices vont quitter la série et seront remplacées par des stars plus âgées. La diffusion est prévue pour début 2022 en Italie.