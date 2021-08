Koh Lanta - La Légende : pourquoi il n'y a jamais de sexe entre les candidats sur l'île

Comme vient de le prouver Alix en officialisant son histoire avec Mathieu, les conditions hygiéniques compliquées sur l'île de Koh Lanta n'empêchent pas les candidats d'avoir des coups de coeur les uns pour les autres et de se rapprocher entre deux épreuves de confort. Faut-il ainsi comprendre que des relations sexuelles sont donc possibles quand les caméras sont éteintes ? Pas vraiment.

Du sexe sur l'île ? Les candidates racontent

Malgré les précautions de la production qui met logiquement des préservatifs à la disposition des Jaunes et des Rouges, les futurs participants de Koh Lanta - La légende, la prochaine édition All Stars, ont confié à Gala que le sexe n'était clairement pas présent durant le jeu.

Au contraire, même si Cindy (finaliste en 2019) a confessé que le sujet n'était pas tabou sur l'île, "Entre nanas, on se racontait nos histoires, on en parlait souvent le soir avant de dormir", Clémentine (finaliste en 2017) a de son côté immédiatement mis fin aux fantasmes des téléspectateurs : ça ne va jamais plus loin que des discussions. "Sur l'île, on est en mode 'dégueulasse' très vite, a-t-elle précisé. On ne prête plus attention à nos poils ni au glamour au bout de trois jours".

Des conditions de vie incompatibles

Une surprise ? Pas du tout. Selon l'aventurière, les candidats ont d'autres priorités pendant l'émission, "Notre instinct primaire est de chercher à se nourrir. Le reste on s'en fout". De fait, rien n'est fait pour attirer sexuellement un partenaire, "Au bout d'une semaine, on parle de caca et de pets de façon décomplexée". Or, on n'a encore jamais vu un premier date Tinder être validé après des discussions autour de la constipation ou d'une petite vessie. "On est de retour à la vie animale. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de sexe sur Koh-Lanta" a finalement conclu Clémentine afin d'entériner le débat.

Des propos finalement logiques, qui font notamment écho à ceux d'Inès (Koh Lanta 2020) l'an passé, "Le sexe ? Ça ne m'a absolument pas traversé l'esprit une seule seconde". Elle révélait également que les conditions de vie sur place ne favorisaient rien du tout, "Ahah il n'y a pas de toilettes ! À la guerre, comme à la guerre hein... Pas de papiers, vive la végétation ! (...) Il n'y a absolument rien pour améliorer le confort ou l'hygiène de vie ! On se sert de la nature..."

Bref, si vous arrivez à pécho sur Koh Lanta malgré ces conditions, vous pouvez être certain(e) d'avoir trouvé l'âme soeur.