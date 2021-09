Koh Lanta : deux anciens candidats se sont fiancés, les aventuriers les félicitent !

Alors que la libido est au point mort dans Koh Lanta, certains aventuriers se rapprochent une fois rentrés en France. Ce fut notamment le cas de Jesta et Benoît, aujourd'hui parents de deux petits garçons, Candice et Jérémy et Alix et Mathieu, mais aussi de Mathilde et Romain. Ces deux candidats ne se sont pas tout de suite mis en couple puisqu'ils ont d'abord vécu une histoire d'amour avec d'autres ex-aventuriers : Mathilde a eu une relation avec Bastien pendant un an tandis que Romain a fréquenté Laureen, avec qui il a participé à Koh Lanta : Thaïlande en 2016.

Mathilde et Romain fiancés !

Ce n'est qu'en 2019 que leur relation a commencé. Deux ans plus tard, Mathilde Chevalier et Romain Palazzetti ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Si vous avez loupé leur annonce sur Instagram ce week-end, l'ex-candidat de Koh Lanta : Thaïlande a demandé sa chérie en fiançailles !

C'est Mathilde qui a officialisé la grande nouvelle en postant une photo de sa jolie bague accompagnée de cette légende : "Tienne. Depuis le premier jour. X100000 @romain_palaz. 2021 vs. 2019. #agreatpartyiscoming #forevertogether #engaged #damnitshappening #loveisintheair #blessedasfuck #yalaaaaaaaa." Romain et l'ex-candidate de Koh Lanta : Cambodge prennent donc la route du mariage, félicitations !