Alix (Koh Lanta - La Légende) en couple avec Mathieu : "J'ai eu un très gros coup de coeur" (ITW)

Alors que la libido et l'hygiène sont au point mort dans Koh Lanta, des candidats arrivent quand même à se plaire. Certains se sont rapprochés après leur aventure et depuis, ils filent le parfait amour. C'est notamment le cas de Jesta et Benoît, mariés et parents de deux petits garçons, Candice Boisson et Jérémy ou encore de Mathieu Blanchard et Alix. Eh oui, les anciens candidats de Koh Lanta, les 4 terres sont bel et bien en couple ! Ils ont semé le doute pendant plusieurs mois sur leur relation avant de confirmer les rumeurs.

Alix se confie sur son couple avec Mathieu

Lors d'une interview accordée à PRBK, lors de la conférence de presse de Koh Lanta - La Légende, Alix s'est confiée sur sa love story avec Mathieu et ses débuts : "À cette époque là, ça ne m'avait pas traversé l'esprit, mais c'est vrai que j'ai eu un très gros coup de coeur pour Mathieu. Quand t'es sur Koh Lanta, tu es dans le jeu, c'est comme ça. Maintenant, ça s'est fait par la suite en apprenant à se connaître à l'extérieur. On a décidé de faire un petit bout de chemin ensemble (...) On aime bien faire des aventures ensemble et les faire pour la bonne cause. Ça nous anime."

En attendant, c'est sans son chéri Mathieu que vous retrouverez Alix dans Koh Lanta - La Légende à partir du mardi 24 août 2021 sur TF1 !

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.