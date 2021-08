Clémentine (Koh Lanta, La Légende) victime de lynchage : "Je n'aime pas qu'on me parle que de ça"

Clémentine encore victime de critiques, elle réagit

Alors que Claude Dartois, Teheiura, Sam, Clémence Castel, Freddy (éliminé sur décision médicale) ou encore Phil sont toujours autant appréciés dans Koh Lanta, La Légende, Cindy Poumeyrol, elle, crée la controverse à cause de sa participation malgré sa présence au casting de Mamans & Célèbres. Pour certains internautes, elle aurait dû être blacklistée de l'émission de TF1. De son côté, Clémentine est encore la cible des critiques. L'aventurière a vécu un vrai lynchage lors de Koh Lanta : Cambodge et Koh Lanta : Le Combat des Héros, qui recommence cette année.

Elle a d'ailleurs failli refuser de participer à Koh Lanta, La Légende à cause de toute cette attention sur elle : "J'ai vraiment hésité à dire oui. J'adore l'aventure, la survie, mais c'est le côté médiatisation et réseaux sociaux. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de revivre ce qu'il s'est passé car je sais que ça ne va pas se passer de la même façon. Je n'aime juste pas qu'on me parle que de ça. Pour moi, ce n'est pas la vie", a expliqué Clémentine lors de la conférence de presse à laquelle PRBK a assisté.

"Ce n'est pas mon délire"

Elle a ensuite confié : "Que ce soit dans le sens positif ou négatif, ce n'est pas mon délire de recevoir une tonne de messages. Ça fait toujours plaisir, mais ce n'est pas ce qui m'attire. Je sais comment gérer, mais j'aime bien ma tranquillité. Et puis, il y a des choses plus importantes."

Clémentine reste quand même marquée par ces violents messages : "Je garde quand même une belle cicatrice de ma première saison par rapport aux réseaux sociaux. Mais j'ai appris à prendre du recul par rapport à ça", a-t-elle précisé dans une interview accordée à LCI.