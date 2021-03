Koh Lanta : ce Youtubeur assure être candidat et se fait recadrer par la prod, il plaide un "prank"

Sauf que tout est complètement faux ! Contactée par nos confrères de Purepeople, la production de TF1 a démenti avoir sélectionné Sullyvan pour l'aventure. Le casting n'est d'ailleurs pas finalisé puisque les inscriptions sont toujours ouvertes. "Les équipes de casting n'ont pas connaissance de la candidature de ce monsieur (...) il est impossible qu'il soit d'ores et déjà sélectionné pour le prochain tournage à ce jour puisque le casting est encore ouvert jusqu'au 15 mars. Peut-être que sa lettre est en route, tout au plus !" a réagi la prod.

"Je voulais juste apporter de l'humour"

Après la révélation de son mensonge, Sullyvan s'est expliqué sur son compte Facebook et a expliqué qu'il avait tout simplement voulu faire un prank à Nord Littoral à l'occasion du 1er avril (on est le 9 mars, mais d'accord). "Tous les ans le 1er avril le journal Nord Littoral aime piéger les lectrices et lecteurs, cette année j'ai donc décidé de les piéger à mon tour et je voulais également piéger ma famille, mes amis, et aussi les lectrices et lecteurs (...). Je voulais juste apporter de l'humour à travers ce journal et vous faire lire autre chose que le Covid." a-t-il expliqué.

"Je tiens à préciser qu'il n'y à pas mort d'homme et que c'est du second degré, je voulais vous faire rire (...) Bien sûr que non je ne participerai pas à Koh-Lanta je tiens juste à préciser que c'est de l'humour et j'ai laissé pleins d'indices flagrants à travers cet article et beaucoup d'entre vous l'ont tout de suite remarqué" ajoute-t-il. Le Youtubeur présente aussi ses excuses au journal et à la rédaction de Nord Littoral. Il explique qu'il dévoilera le 1er avril une vidéo sur ce prank. "Bisous à tous les rageuses et rageux qui ne savent pas rire !" a-t-il conclu.