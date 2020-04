Koh Lanta 2020 : une finale virtuelle prévue ? Denis Brogniart répond

La finale de Koh Lanta 2020 est encore loin, mais à cause du confinement suite à l'épidémie de coronavirus, les épisodes sont raccourcis pour gagner du temps jusqu'à la fin : "Cela nous permet de nous assurer peut-être d'être sortis de la période de confinement pour organiser une finale digne de ce nom dans un grand studio à Paris, avec du public et l'intégralité des candidats", a confié Denis Brogniart. Les téléspectateurs étaient d'ailleurs dégoûtés de s'arrêter sur l'annonce de la proposition de Teheiura suite à sa victoire à l'épreuve de confort et de ne pas voir d'élimination ce vendredi.

"Je ne veux pas faire le dépouillement final par Skype"

Mais ce nouveau découpage sera-t-elle suffisant ou TF1 et ALP Productions devront-ils trouver une autre manière d'annoncer le nom du gagnant ? Denis Brogniart, lui, espère ne pas présenter la finale en direct de chez lui : "Quelqu'un vient me faire une proposition, et tout s'arrête. On s'est dit que ça ferait une super fin. Bien sûr, qu'on fait durer le plaisir le plus longtemps possible! Mais la vérité aussi c'est que je ne veux pas faire le dépouillement final par Skype... Si ce découpage nous permet de gagner du temps pour finir comme d'habitude avec une émission rassemblant tous les aventuriers de la saison, ce serait génial", confie l'animateur au Parisien.

Claude, Moussa, Alexandra, Charlotte, Régis, Eric, Sam, Teheiura, Jessica, Inès, qui a longtemps été complexée par son corps et Naoil sont encore en compétition, mais qui seront les finalistes et qui remportera Koh Lanta 2020 ? On a encore un peu de marge avant de le découvrir.