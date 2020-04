Inès (Koh Lanta 2020) revient surs ses anciens complexes de poids : "J'étais à 48 kilos pour 1,78m"

Si Inès se fait plutôt discrète dans les récents épisodes de Koh Lanta 2020, contrairement au dernier éliminé, Ahmad, Sam, Claude ou encore Moussa, l'aventurière a marqué le premier épisode avec sa tenue jugée trop sexy par certains lors de l'épreuve d'immunité. Elle a alors reçu des remarques sexistes auxquelles elle a répondu très rapidement : "Il faut se détendre, c'est une paire de fesses les gars ! On va redescendre, on va se calmer. (...) il y en a qui vont dire 'oui mais il n'y a que toi qui la montres'. Et bah ma foi, je fais ce que je veux, c'est le mien non ?" Simple et efficace !

Inès (Koh Lanta 2020) "très mince" et "très complexée"

Mais il y a quelques années, Inès ne se serait peut-être pas montrée aussi confiante en parlant de son corps. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'infirmière, qui se bat contre le coronavirus, n'était pas à l'aise avec son physique, comme elle l'a confié sur Instagram : "J'étais à 48 kilos pour 1,78m. Très mince, très complexée. Je voulais des formes, les cuisses un peu plus dessinées, un fessier plus rebondi, des bras moins baguettes et le dos légèrement musclé."

Inès (Koh Lanta, l'île des héros) a alors décidé de changer avec "beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement sans relâchement" : "Beaucoup de rigueur. J'ai commencé chez moi et, pour évoluer à un niveau supérieur avec de lourdes charges, je suis allée en salle (...) Au fur et à mesure, je voyais l'évolution et ça, c'est vraiment stimulant. En prise de masse, je suis montée à 59 kilos et pour enlever le gras que j'avais pris pendant mon entraînement. Je suis descendue à 55 kilos."

Aujourd'hui, Inès est bien dans son corps et l'affiche avec fierté sur Instagram, où elle partage aussi bien son quotidien d'infirmière que ses séances de bronzage en bikini ou des shootings.