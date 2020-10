Koh Lanta 2020 : domination, achat de chaussettes... Hadja et Lola révèlent les pires messages reçus

Hadja et Lola balancent les messages bizarres qu'elles reçoivent

Si ces messages peuvent être flippants, heureusement, certains sont plutôt drôles, comme l'a confié Lola en interview pour Télé Loisirs : "Je reçois des petites demandes en mariage et je sais que ça fait partie du jeu, ça me fait plus rire qu'autre chose. J'ai reçu des messages très étranges comme des internautes qui voulaient acheter mes chaussettes..." Ah les joies de la notoriété...