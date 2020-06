Kingdom : l'adaptation en live-action du manga aura le droit à une suite !

Lancé en 2006 au Japon, le manga Kingdom signé Yasuhisa Hara est rapidement devenu culte auprès du public. A ce jour, celui-ci compte 57 tomes (série toujours en cours) et a déjà été adapté en anime, dont les trois premières saisons sont actuellement disponibles sur la plateforme de streaming ADN.

Une adaptation réussie

Aussi, sans grande surprise, comme c'est régulièrement le cas dans le monde du manga, Kingdom a récemment eu le droit à un premier film en live-action. En avril 2019, le réalisateur Shinsuke Satô (Death Note: Light Up the New World, Bleach) a en effet mis en scène la première partie de l'oeuvre de Yasuhisa Hara en retranscrivant à l'écran l'excellent arc autour de la reprise du trône.

Un projet compliqué sur le papier au regard de la densité de l'histoire, du nombre incalculable de personnages et de ses nombreux costumes et décors (Kingdom suit l'aventure du jeune Shin, prêt à tout pour devenir un Grand Général, à l'époque des Royaumes Combattants dans une Chine ancestrale où le pays se retrouve divisé entre sept royaumes), mais qui a été accueilli très favorablement par le public. Avec 93% de notes positives de la part de la presse et plus de 50 millions de dollars récoltés au box-office, cette adaptation a été un joli succès.

Une suite confirmée

Bonne nouvelle, face à cette franche réussite, Sony Pictures Japan vient d'annoncer la production d'une suite. A l'heure actuelle, peu de détails sont encore connus à son sujet (date de tournage ? sortie ? quel arc sera adapté ?), mais il a déjà été confirmé que Shinsuke Satô sera de retour derrière la caméra, tandis que Kento Yamazaki reprendra son rôle de Shin, en compagnie de Ryo Yoshizawa (roi Ei Sei) et Kanna Hashimoto (Karyo Ten).

On ne sait toujours pas si le premier film sera un jour disponible en France, mais une chose est déjà certaine, Yasuhisa Hara est heureux de ce retour (voir ci-dessous), lui qui a notamment déclaré sur Twitter, "Cette fois, j'ai participé à l'écriture du scénario. Je pense que la suite sera incroyable..."