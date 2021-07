Kim Glow énerve avec un coup de gueule contre le port du masque : "Pas de muselière pour moi"

Kim Glow contre le port du masque

Après ses arguments complotistes sur le vaccin, Kim Glow a de nouveau agacé les internautes avec son coup de gueule contre le pass sanitaire : "Rien à foutre de leur pass sanitaire. La liberté ou rien." La liberté pour l'influenceuse passe aussi par le non port du masque. Elle refuse même de le porter en intérieur, comme dans les magasins, durant ses vacances en Grèce.

"Envie de rester ici tellement pas envie de rentrer en France (...) Petite anecdote, quand je rentre dans une boutique sans le masque, on me laisse faire ici et si un jour quelqu'un me dit de le mettre, eh bien je ne rentrerai pas dans la boutique et ils ne prendront pas mes sous tant pis pour eux c'est aussi simple que ça #liberté. Pas de muselière pour moi", a posté Kim Glow sur Instagram en légende d'une vidéo d'elle sans masque dans une boutique.